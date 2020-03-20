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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Park halindeki aracın lastikleri kesildi - ADANA

Park halindeki aracın lastikleri kesildi - ADANA

- Adana 'da aracın lastiklerinin bıçakla kesilmesi - Güvenlik kamerası görüntüsü - Şüphelinin, apartmanın çevresini kontrol ettikten sonra şemsiyeyle kendisini gizlemesi Adana 'da park halindeki aracın lastikleri kesildi - Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildiADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki aracın lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi.Aracını gece Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği apartmanın otoparkına bırakan Şenel Katıöz, sabah saatlerinde aracının lastiklerinin kesilmiş olduğunu gördü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada, aracın lastiğinin kesildiği belirlendi.Şüphelinin, apartmanın çevresini kontrol ettikten sonra şemsiyeyle kendisini gizleyerek otoparka girip Şenel Katıöz'e ait aracın ön lastiklerini bıçakla kesmesi güvenlik kameralarına yansıdı.Ekiplerin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Irak 

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