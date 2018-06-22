Park halindeki araca yıldırım düştü Haberi



- Eskişehir'de park halinde iken üzerine yıldırım düşen araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Olay, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan bir şantiyede yaşandı. Aşırı yağışın yaşandığı sırada, şiddetli bir gök gürültüsü sonrası yıldırım düştü. Düşen yıldırım park halindeki bir aracın tavanına isabet etti. Tavanda büyük bir yarık oluşturan yıldırım, aracın içerisinden geçerek altından çıktı. Yıldırımın düşmesinin ardından çevredeki çalışanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anları amatör bir kamera ile kaydettiler. Park halindeki aracın içerisinde kimsenin olmaması muhtemel bir kötü durumun önüne geçerken, araçta büyük miktarda maddi zarar meydana geldi. (MSY-Y)

