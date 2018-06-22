Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Park halindeki araca yıldırım düştü Haberi

Park halindeki araca yıldırım düştü Haberi

Amatör kamera ile yıldırım düştükten sonra çekilen görüntü

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Mel B Yıldırım Düştü Kamera Amatör 


- Eskişehir'de park halinde iken üzerine yıldırım düşen araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Olay, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan bir şantiyede yaşandı. Aşırı yağışın yaşandığı sırada, şiddetli bir gök gürültüsü sonrası yıldırım düştü. Düşen yıldırım park halindeki bir aracın tavanına isabet etti. Tavanda büyük bir yarık oluşturan yıldırım, aracın içerisinden geçerek altından çıktı. Yıldırımın düşmesinin ardından çevredeki çalışanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anları amatör bir kamera ile kaydettiler. Park halindeki aracın içerisinde kimsenin olmaması muhtemel bir kötü durumun önüne geçerken, araçta büyük miktarda maddi zarar meydana geldi. (MSY-Y)
İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı