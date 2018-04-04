Park halindeki araca çarpan otomobil kamerada

-Cep telefonu görüntülerinde yerde yaralı ve araçlar



( KONYA ) KONYA



- Konya'da seyir halinde olan otomobilin park halindeki araca çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde caddede seyir halinde olan normal bir şekilde gelerek, yol kenarında park halinde olan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ileriye doğru giden hafif ticari araç önündeki otomobile, otomobil de minibüse arkadan çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobilde 1 kişi yaralandı. Kaza sonrasını ise bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, sağlık görevlileri yerde bir yaralıya müdahale ederken, araçlardaki maddi hasar görülüyor. (İHA-FM-

