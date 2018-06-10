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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Park halindeki araç yangını korkuttu

Park halindeki araç yangını korkuttu

Araç yangını

Araç Yangını Kalaba Alabalık Uttu Yangına Müdahale 

-Olay yerindeki kalabalık ve araca müdahale eden itfaiye ekipleri

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de park halindeki araç yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 01 FR 668 plakalı otomobilde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi. (ET-HİV-
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