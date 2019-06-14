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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Park halindeki araç alev alev böyle yandı Haberi

Park halindeki araç alev alev böyle yandı Haberi

otomobilin yanması

Bild Kamera 

-ekiplerin müdahalesi
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bayraklı ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir sebeple alev alırken, araç kısa sürede küle döndü. Yangın, dün akşam saatlerinde Bayraklı’da bulunan Yamanlar Mahallesi 7312/2 sokakta meydana geldi. İddiaya göre park halindeki araç bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyünce yangını gören mahalle sakinleri hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelse de alev topuna dönen araç kısa sürede kül oldu. O anlar bir mahalleli tarafından kayda alınırken; mahalle sakinlerinin yaşadığı panik de kameralara an be an yansıdı. İtfaiyenin yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Aracın teknik bir sorun sebebiyle mi yoksa kundaklama sonucunda yandığı araştırılıyor.
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