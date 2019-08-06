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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Park halindeki ambulans alev alev böyle yandı

Park halindeki ambulans alev alev böyle yandı

ambulansın yanması

Oksijen Tüpü Oksijen Trol 

-Sağlık müdürünün konuşması
-Ambulanstan görüntü
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te park halindeki ambulans, oksijen tüpünün tutuşması sonucu alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen ambulans küle döndü. Edinilen bilgiye göre, yangın Yeni Mahalle Sağlık Merkezi 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda bulunan park halindeki ambulansta çıktı. Ambulansın alev aldığını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen ambulans kullanılamaz hale geldi. Yangının oksijen tüpünden kaynaklandığını belirten Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, "Sağlık Müdürlüğüne bağlı ambulanslarımızdan birisi bugün saat 16.15 sularında normal rutin kontrolleri yapılırken oksijen tüpünün aniden alev alması sonucu maalesef bu hale gelmiştir. Ambulansların sürekli teknik kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Muhtemel oksijen tüpünün alev alması sonucu ambulansımız bu hale gelmiştir. Ambulansta görev yapan personelimizin sağlık durumuyla ilgili bir sıkıntı yoktur. İtfaiye ekiplerinin ani müdahalesinden dolayı zamanında söndürülmüştür. Fakat ambulansımız kullanılamaz hale gelmiştir" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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