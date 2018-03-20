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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Park halindeki 3 araç yandı - İZMİR Haberi

Park halindeki 3 araç yandı - İZMİR Haberi

- Cep telefonuyla çekilmiş araçların yanma anı - Polisin olay yerinde inceleme yapması - Yanan araçlardan görüntüler İzmir 'de 3 araç yandı - Bayraklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan ve yanındaki iki araca da sıçrayan yangın cep telefonuyla görüntülendiİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçta çıkan ve daha sonra yanındaki iki araca da sıçrayan yangın cep telefonuyla kaydedildi.Mansuroğlu Mahallesi 248/1 Sokak'ta park halindeki 35 KLK 66 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle park halindeki 45 RE 787 plakalı cip ile 35 KG 3517 plakalı otomobile de sıçradı.Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda 3 araçta hasar oluştu.Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının başladığı hafif ticari aracın terk edilmiş olduğu ve aküsünün bulunmadığı belirlendi.Kundaklama ihtimali üzerinde durulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Öte yandan, araçların yanması cep telefonuyla kaydedildi.

Polis Bild Ticari Araç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

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