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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Park halinde olan tır şarampole böyle yuvarlandı

Park halinde olan tır şarampole böyle yuvarlandı

-Güvenlik kamerası görüntüsü

( SİVAS ) SİVAS

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Dinlenme Tesisi 


- Sivas’ın İmranlı ilçesinde park halindeki tır kayarak şarampole uçtu. Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın İmranlı ilçesinde , Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Palının Yeri isimli dinlenme tesisinde yerinde meydana geldi. Tesisin bahçesinde park halindeki, el freni tutmayan bir tır kaymaya başlayıp karayolunu geçerek şarampole uçtu. Şarampole uçan tır devrilerek durabildi. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile an ve an kaydedildi. (YK-GF-
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