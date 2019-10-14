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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Park halinde kamyon yanarak küle döndü

Park halinde kamyon yanarak küle döndü

İtfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

Fabrika 


- Muğla’nın Milas ilçesinde, park halindeki kamyonda yangın çıktı. Kamyonda maddi hasar meydana geldi. Milas’ın Akyol Mahallesi sınırları içerisinde bir yem fabrikası önünde park halinde bulunan 48 LP 096 plakalı kamyonda yangın çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nin müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı kamyonun sürücü bölümü büyük oranda zarar gördü, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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