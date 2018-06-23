Park halinde hareket eden vinç faciaya neden oluyordu Haberi

-Yaralıya yapılan müdahale



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde el freni çekilmeyen, park halinde ki vinç geri hareket ederek 2 kişiye çarptı. Çarpma sonucu yaralanan 2 kişi Siverek devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza dün akşam saatlerinde ilçenin Adnan Menderes Bulvarında ki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Yarış tarafından 63 EN 280 plakalı vinç akaryakıt istasyonuna park edildi, bir süre sonra vinç aniden geri geri hareket ederek istasyon ki direkleri, daha sonra oradan geçen 2 vatandaşa çarptı. Son anda vinç’in altından kurtulmaydı başaran 2 vatandaş, vinç’in çarpması sonucu hafifi yaralandı. Kaza sonrası oluşan panik ve yaralılara müdahale çevreden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-SD-

