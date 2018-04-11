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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Park ettikleri araçlarını lastiksiz buldular - MERSİN

Park ettikleri araçlarını lastiksiz buldular - MERSİN

- Lastikleri çalınan araçlardan görüntüler - Otomobil sahibi Mustafa Kesen ile röportajPark ettikleri araçlarını lastiksiz buldular - Mersin 'de park halindeki 3 otomobilin lastiklerini çalan şüpheliler araçların altına parke taşı koydu - Sabah saatlerinde araçlarının dört lastiğinin de çalındığını gören sürücüler şikayetçi olduMERSİN (AA) - Mersin 'de park halindeki 3 aracın tüm lastikleri kimliği belirsiz kişilerce çalınırken, araçlar altına parke taşı koyulmuş halde bulundu.Merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Kesen (40), 33 BVP 41 plakalı otomobilini akşam saatlerinde evinin yakınlarındaki boş bir arsaya park etti.Sabah saatlerinde komşunun uyarısı üzerine aracının yanına giden Kesen, otomobilin tüm lastiklerinin cantlarıyla birlikte çalındığını ve altına parke taşı koyularak bırakıldığını gördü.Büyük şaşkınlık yaşayan Kesen, daha sonra polisi arayarak şikayetçi oldu.Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede yaptıkları incelemede ise iki aracın daha aynı yöntemle lastiklerinin çalındığını tespit etti.Ekipler zanlıların tespiti için her üç araçta da parmak izi incelemesi yaptı.Mustafa Kesen de yaptığı açıklamada, evinin bulunduğu sokağa halk pazarı kurulduğu için aracını daha sakin olduğunu düşündüğü boş araziye park ettiğini belirterek, "Sabah işe gitmek için kalktım. Komşu seslendi ve 'Senin lastikler yok' diye. Lastikler yeniydi cantla birlikte tahmini 2 bin liraya yakın maddi kaybımız var." dedi.
Öte yandan, son bir haftada kentte aynı yöntemle araçlardan çok sayıda lastik çalındığı, polisin şüphelileri yakalamak için çalışmalarını südürdüğü öğrenildi.

Parmak Parmak İzi Polis Ekipleri Halk Pazarı Irak 

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