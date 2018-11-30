Park Bahçeler Müdürlüğü üretim merkezi oldu

-Seralarda üretilen bitkiler

-Park ve Bahçeler Müdürü Ayşen Peksen ile Röportaj

-Park bahçelerden görüntü

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( BURDUR -ÖZEL) BURDUR



- Burdur Belediyesi faaliyete geçirdiği üretim ve depolama alanında birçok bitki ve çiçeği kendisi üretiyor. Burdur Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü oluşturduğu özel alanda yetiştirdiği çiçeklerle, kenti yeşillendiriyor. Belediye, seralarında mevsimlik bin 500 değişik bitki ve çiçek üretiyor. Çalı ağaç çeşitleri üretimi ise yıllık 30 bini aşıyor. Belediye ekipleri, şehir merkezinde 262 bin 669 metrekare alandaki 122 park ile 79 bin 292 metrekarelik refüj ve kavşaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürü Ayşen Peksen, "Kış hazırlıkları tamamlandı şu an parklara sevk işlemleri başlandı. Paklarda dikimleri başlattık. Kışlık mevsim dikimlerimiz devam ediyor. Şu anda bitmek üzere, kışlık ve yazlık bin 500 bitki üretimi yapıyoruz. Mevsimsel olarak bu dikimleri yapıyoruz" dedi.



