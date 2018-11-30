Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Park Bahçeler Müdürlüğü üretim merkezi oldu

Park Bahçeler Müdürlüğü üretim merkezi oldu

Burdur Park ve Bahçeler Müdürlüğü

-Seralarda üretilen bitkiler
-Park ve Bahçeler Müdürü Ayşen Peksen ile Röportaj
-Park bahçelerden görüntü
-Detaylar

( BURDUR -ÖZEL) BURDUR

- Burdur Belediyesi faaliyete geçirdiği üretim ve depolama alanında birçok bitki ve çiçeği kendisi üretiyor. Burdur Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü oluşturduğu özel alanda yetiştirdiği çiçeklerle, kenti yeşillendiriyor. Belediye, seralarında mevsimlik bin 500 değişik bitki ve çiçek üretiyor. Çalı ağaç çeşitleri üretimi ise yıllık 30 bini aşıyor. Belediye ekipleri, şehir merkezinde 262 bin 669 metrekare alandaki 122 park ile 79 bin 292 metrekarelik refüj ve kavşaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürü Ayşen Peksen, "Kış hazırlıkları tamamlandı şu an parklara sevk işlemleri başlandı. Paklarda dikimleri başlattık. Kışlık mevsim dikimlerimiz devam ediyor. Şu anda bitmek üzere, kışlık ve yazlık bin 500 bitki üretimi yapıyoruz. Mevsimsel olarak bu dikimleri yapıyoruz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı