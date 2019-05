Park Afyon AVM’de resim sergisi açıldı

-Resim Öğretmeni İlknur Güven'in açıklaması

-Okul Müdürü Halil Kuş'un açıklaması



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy Ortaokulu öğrencileri tarafından ‘Resim Sergisi’ açıldı. Maver Kemal Arsoy Ortaokulu Resim Öğretmeni İlknur Güven öncülüğünde öğrenciler tarafından hazırlanan yaklaşık 200 resim yoğun ilgi gördü. Park Afyon AVM’de açılan sergi gün boyu açık kaldı. Açılan sergiyle ilgili bilgiler veren Resim Öğretmeni İlknur Güven, yıl boyunca öğrencileriyle hazırladıkları resimleri beğeniye sunduklarını söyledi.



Güven, “1 yıl boyunca öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalarımızın burada sergiliyoruz. Maver Kemal Arsoy Ortaokulu öğrencilerimiz resim yapmayı seviyor. Öğrencilerimiz renklerle oynamayı, pastel boya ile çalışmayı çok seviyorlar” dedi.

Okul Müdürü Halil Kuş da her zaman öğretmen ve öğrencilere destek olduklarını söyledi.



Kuş şöyle devam etti; “Maver Kemal Arsoy Ortaokulu olarak yıl boyunca hazırlamış olduğumuz eserleri resim öğretmenimizin önderliğinde öğrencilerimizle beraber sergilemek istedik. Öğrencilerin resim yapmaya ilgisi çok fazla. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi her zaman destekliyoruz. Böyle etkinlikleri arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Her öğrencinin bir yeteneği var biz bunları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.”