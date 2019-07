Paris Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde 15 Temmuz anma töreni İzle

- Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Düzenlendi. Büyükelçilik rezidansının bahçesinde düzenlenen törene katılan davetlileri Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ve eşi kapıda karşıladı. Büyükelçilik rezidansının bahçesinde gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümü töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp Ney dinletisiyle devam etti. Törende konuşan Büyükelçi Musa, 'Ülkü olarak başımızdan Büyük bir belayı FETÖ ve Onun sinsi uzantılarıyla mücadelemiz her daim sürecek, sürmek zorunda' dedi.

Günün önemini törene katılan Fransız yetkililere ve politikacılara FETÖ terör örgütünü anlattı. Büyükelçi Musa, bizim üzerimize düşen, yurtdışında hem bizim, hem vatandaşlarımızın üzerine düşen FETO örgütünün aslında göründüğü ve kendini gösterdiği gibi iyi niyetli bir sivil toplum örgütü olmadığını her fırsatta muhataplarımıza sürekli anlatmamız gerekiyor. Çünkü hala bir takım önyargıların yerleşmiş olduğunu görüyoruz muhataplarımızda. Ama kendi halkını, kendi meclisini bombalayan, kendi halkına ateş eden bir örgütü başka türlü sınıflandırmak, iyi niyetli bir örgüt olarak göstermek bir ihanet ya da çok büyük bir yanlışlık değilse bile bir gaflettir. Diyen Büyükelçi Musa, Bunların gerçek yüzünü Fransız muhataplarımıza her zaman göstermeye, anlatmaya devam etmemiz gerekiyor dedi.

Büyükelçilik rezidansının bahçesinde düzenlenen törene Fransız siyasiler, çeşitli ülkelerin diplomat ve askeri ataşeleri ile Paris ve çevresindeki Türk Sivil Toplum kuruluşlarının yönetici ve vatandaşlarlarımız hazır bulundu.