Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Paris’te Sokaklar Savaş Alanına Döndü - 133 Kişinin Yaralandığı Gösterilerde 412 Eylemci Gözaltına Alındı Haberi

- Paris’te Sokaklar Savaş Alanına Döndü - 133 Kişinin Yaralandığı Gösterilerde 412 Eylemci Gözaltına Alındı Haberi

gösteri sonrası yanan araçlar

Vergi Artışı Çatışma Göz Yaşartıcı Gaz Maskeli Eylem Sosyal Adalet 

-dükkanlar
-ATM'ler

( PARİS ) - Paris’te sokaklar savaş alanına döndü- 133 kişinin yaralandığı gösterilerde 412 eylemci gözaltına alındı PARİS

- Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları protesto eden Sarı Yelekliler’in protestolarında Paris sokakları savaş alanına döndü. Gösterilerde 133 kişi yaralanırken, 412 eylemci gözaltına alındı. Fransa genelinde “Sarı Yelekliler” tarafından organize edilen eylemlere 100 bine yakın kişi katıldı.
Paris’te bazı bölgelerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. 412 eylemcinin gözaltına alındığı gösterilerde 23’ü polis olmak üzere 133 kişi de yaralandı. Sarı Yelekliler, Paris’teki ünlü Champs-Elysees caddesinde Zafer Anıtı çevresinde toplandı. Bordeaux, Breste, Toulouse, Lille ve Marsilya başta olmak üzere onlarca kentte de gösteriler düzenlendi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eylemcilerin taleplerine olumlu yanıt vermezken, hükümet ile Sarı Yelekliler arasında yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadı. Başlangıçta yakıt fiyatlarının arttırılmasına karşı ortaya çıkan Sarı Yelekliler, vergi artışının yanı sıra artık sosyal adaletsizlik ve siyasetçilere olan güvensizliğe ilişkin tepkilerini de dile getirmeye başladı.
Paris’te yapılan gösteriye binlerce kişi katıldı.
Hükümet yetkililerine göre izin verilen alanın dışında da yaklaşık 3 bin eylemci toplandı. Hükümet, bu eylemcileri “kırıcı, yakıcı ve yıkıcı” olarak tanımladı. Çatışmalar başkentin birçok noktasına yayıldı. Sabah erken saatlerde polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşanırken, akşam saatlerinde ise araç yakma ve mağaza, banka kundaklama eylemleri yaşandı. Polis kuvvetleri eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Paris’in ortasında itfaiyeye saldırıp yakılan araçların söndürülmesine engel olan yüzleri maskeli eylemciler, kurdukları barikatlarla itfaiye araçlarının geçişini engelledi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, polis güçlerine karşı eylemcilerin gösterdiği tepkiyi ülkenin sembollerine ve Cumhuriyet’e hakaret olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Arjantin’de yaptığı açıklamada, "Bu şiddetin failleri değişiklik istemiyor, iyileştirme istemiyorlar, kaos istiyorlar” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Yıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak ÖldürdüYıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak Öldürdü
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Adil Öksüz'ün Eşi ABD'de GörüntülendiAdil Öksüz'ün Eşi ABD'de Görüntülendi
Sosyal Medyada David Beckham ÇılgınlığıSosyal Medyada David Beckham Çılgınlığı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı