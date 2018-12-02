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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Paris’te Kabus Gibi Gece: Sanat Eserlerini Parçaladılar

- Paris’te Kabus Gibi Gece: Sanat Eserlerini Parçaladılar

Zafer takının içindeki eylemciler

( PARİS ) - Paris’te kabus gibi gece: Sanat eserlerini parçaladılar PARİS

Saygı Duruşu Hediyelik Eşya Başkent Batın 


- Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yeleklilerin düzenlediği eylemlerin tahribatın görüntüsü yayınlandı. Champs-Elysees (Şanzelize) Caddesinin başında bulunan Zafer Takın tahrip edildi ve yağmalandı. Dünya’nın en çok turist çeken şehri, Fransa’nın başkenti Paris, tüm ülkeyi saran Sarı Yelekler eyleminin en şiddetli yaşandığı yer oldu. Otel rezervasyonlarının yüzde 50’sinin iptal edildiği, araçların ve binaların ateşe verilirken, Paris’in sembolü Zafer Takının eylemciler tarafından yağmalanma görüntüleri ortaya çıktı. Zafer Takının üstüne çıkan göstericilerin grafitlerle anıtı boyadığı, tarihi eserleri kırdığı ve anıtta bulunan hediyelik eşya dükkanını yağmaladığı gözlendi. Eylemlerin ardından yayınlanan görüntülerde, sanat eserlerinin büyük bir keyifle kırıldığı görülüyor. Öte yandan, bu sabah Fransa’ya dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk olarak Zafer Takına gidip Meçhul Asker Mezarı başında saygı duruşunda bulundu.
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