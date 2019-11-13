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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Paris’te dolu yağdı, sokaklar beyaza büründü

- Paris’te dolu yağdı, sokaklar beyaza büründü

Dolu yağışı

( PARİS ) PARİS

Hava Sıcaklığı Tarım Dolu Yağışı Başkent 


- Fransa’nın başkenti Paris’te etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Fransa’nın başkenti Paris’te hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düşmesinin ardından dolu yağdı. Bir anda bastıran dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 15 dakika içinde sokaklar beyaza büründü. Şiddetli dolu yağışında bina ve araçlarda hasar meydana geldi. Dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.
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