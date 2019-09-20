Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- Paris Premiere Vision Fuarı’na Türk firmaları çıkarma yaptı

- Paris Premiere Vision Fuarı’na Türk firmaları çıkarma yaptı

Fuar alanından detay

İhracat Ziyaretçiler Başkent Trisin Hazır Giyim 

-Fuardan detay
-Kumaşlardan detay
-Stantlar

( PARİS ) PARİS

- Fransa’da dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’na 200’e yakın Türk firması damga vurdu. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı, 17-19 Eylül 2019 tarihlerinde yapıldı. Paris Nord Villepinte’de yılda iki kez düzenlenen ve üç gün boyunca, küresel moda endüstrisine malzeme ve hizmet sağlayan Premiere Vision Fuarı’nda Türk firmaları göz doldurdu. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Bursa Tekstil firmalarının yanı sıra bireysel olarak katılanlar da ziyaretçilerle bir araya geldi. Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getirdi. Fuarda 40 ülkeden yaklaşık bin 800 firma katılırken, 120 ülkeden 60 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi. Tekstil fuarlarının en bilinen ve prestij sahibi olarak kabul gören Premire Vision Paris Fuarında 200’e yakın Türk firması, kumaş, iplik, giyim ve aksesuar alanında katılım sağladı.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı