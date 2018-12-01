Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Paris’in ünlü mağazaları protestolara hazırlanıyor

- Paris’in ünlü mağazaları protestolara hazırlanıyor

mağazaların sunta ile örtülme çalışmaları

( PARİS ) PARİS

İçişleri Bakanlığı Ünlü Marka Protesto Güvenlik Önlemi Öğrenciler 


- Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşecek protestolar sebebiyle kentteki ünlü markalar mağazalarının vitrinlerini sunta ile kapattı. Fransa’nın başkenti Paris’te bugün hayat pahalılığına karşı yapılacak protestolar öncesi bazı ünlü mağazalar güvenlik önlemi için vitrinlerini sunta ile kapattı. Dünyaca ünlü markalar protestocuların yağma yapmalarından korktuklarını belirterek mağazalarının vitrinlerini tahta perdeler ile örtmek için gece boyunca yoğun çalıştı. Geçtiğimiz hafta polisin izin vermemesine rağmen Champs-Elysee Caddesi'nde eylem yapan göstericiler, bazı iş yerlerini yakıp vitrinlerini kırdıkları mağazaları yağmalamışlardı. İçişleri bakanlığı, Republique Meydanı, Nation Meydanı ile Şanzelize (Champs-Elysee) Caddesi'nde sol sendikaların hayat pahalılığına karşı gösteri yapmasına izin Verdi. Gösterilere Sarı Yelekliler ile lise ve üniversite öğrencilerinin de destek vermesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
PYD'yi Vuran Stinger Füzeleri GörüntülendiPYD'yi Vuran Stinger Füzeleri Görüntülendi
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı