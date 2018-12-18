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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Paris’in ortasında koyunlu gösteri - Fransız köylü: “12 bin koyunum telef oldu”

- Paris’in ortasında koyunlu gösteri - Fransız köylü: “12 bin koyunum telef oldu”

koyunlardan detay

Tarım Tarım Bakanı Başkent Kışla Hayvan 

-röp.

( PARİS ) - Paris’in ortasında koyunlu gösteri- Fransız köylü: “12 bin koyunum telef oldu” PARİS

- Fransa’nın başkenti Paris’te koyunlarının kurtlar tarafından telef edildiğini söyleyen köylüler gösteri düzenledi.
Başkent Paris’te koyunlarıyla gösteri yapan Fransız köylüler, koyunlarının telef olduğunu söyleyerek Tarım ve Çevre Bakanıyla görüşmek istedi. Fransa Köylüler Federasyonunun girişimiyle, Güney Fransa’dan Paris’e gelen köylüler, kurtlar tarafından koyunlarının telef edilmesinden muzdarip olduklarını belirtti.
Paris’e Tarım ve Çevre Bakanıyla görüşmek için geldiklerini söyleyen bir köylü, “2018 yılı içinde yalnız bizim bölgemizde 12 bin koyunumuz kurtlar tarafından telef edildi. Çevre bakanlığının doğayı korumak için kurtların öldürülmesini yasakladığı için, bulunduğumuz bölgede kurt sürüleri oluştu, hayvanlarımızı otlatmaya çıkaramaz olduk. Ahırlarımıza kadar geliyor kurtlar, bugün malımıza yarın canımıza zarar verecekler. Buna bir önlem alınması için bugün buradayız. Bugün önce tarım bakanı tarafından Köylüler Federasyonu’ndan bir heyet kabul edilecek, daha sonra aynı heyet çevre bakanıyla görüşecek” ifadelerini kullandı. Römorklara yüklenerek 500 kilometre uzaktan getirilen koyunlar, başkent Paris’in bir çok gösterisine ev sahipliği yapan Republique Meydanı'nda Parislilerin meraklı bakışları arasında bir sağa bir sola koşuşturdu. Köylülerden birisi “Gerekirse, bakanlığa koyunlarla birlikte gideceğiz, biz bu canlıları koruyamıyoruz siz koruyun diyeceğiz” diyerek yaşadıkları zorluğu aktardı.
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