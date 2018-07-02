Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Paris, Haute Couture Moda Haftası’nda oryantal esintiler

- Paris, Haute Couture Moda Haftası’nda oryantal esintiler

Defile görüntüleri

Yarış Moda Haftası Uluslararası Oryantal Modeller 

-Rus
-Fas
-Filistin
-Gürcistan

( PARİS ) PARİS

- Paris’te Haute Couture Moda Haftası bünyesinde gerçekleştirilen Oriental Fashion Show Paris’te, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika rüzgarı esti. Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında yapılan Oriental Moda Show Paris’te geleceğin modacıları tanıtıldı. Oriental Fashion Show, 2018 Haute Couture koleksiyonunu Paris'teki Hôtel de Crillon’da sundu. Oriental Fashion Show Paris, bünyesinde topladığı Kuveyt, Katar, Fas, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Filistin gibi Orta Doğu ülkelerinin ünlü modacıları için Paris’te düzenlediği defilelerle genç modacılara destek olurken, Rus tasarımcı Slava Zaizsev, Filistinli tasarımcı Saher Okal, Gürcü tasarımcı Keti Chkhikvadze ve Faslı modacının defileleri büyük beğeni topladı. Dünyanın dört bir yanından gelen tasarımcılar, oryantal moda alanındaki profesyonelliği ve bilgi birikimleriyle özenle seçilen modacılardan oluşuyor. Oryantal ülkelerin modacılarının zenginlik dolu oryantal kültürünü modaya yansıtmaları, uluslararası bir hırs ve yarış alanı olan moda dünyasında kendilerinin de var olduğunu ortaya koyuyor. Paris Haut Couture Moda Haftası etkinliğinde Paris’teki moda evleri 2018-2019 Sonbahar-Kış modellerini düzenledikleri defilelerde tanıtırken, Fransa dışında yaşayan modacılar da ilk fırsatta Paris’teki moda haftası etkinliğinde boy göstermek için büyük gayret sarf ediyor. 10 yakın ülkeyi bünyesinde barındıran Orta Doğu ülkelerinin modacılarını tanıtmak üzere kurulmuş olan Oriental Fashion Show Paris’teki lüks mekanlarda düzenlediği defilelerle Orta Doğu ülkelerindeki modacılarına destek oluyor.
İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı