Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Paris'de meydanlar savaş alanına döndü İzle

Paris'de meydanlar savaş alanına döndü İzle

Meydanlardan detaylar

( PARİS ) PARİS

Diktatörlük Polis Güvenlik Güçleri Bild 


- Fransa’da Sarı Yeleklerin 2 hafta içerisinde gerçekleştirdiği 3. eylem gününden geriye kalan görüntüler savaş alanını aratmadı. Özellikle de şiddetli geçen eylemin Paris ayağında İçişleri Bakanlığının verilerine göre 287 gözaltı gerçekleşti ve 17’si güvenlik güçleri mensubu toplam 110 yaralandı. İtfaiye ekiplerinin de yoğun çalıştığı günde 6 binanın ateşe verildiği 190 yangına da müdahale edildiği öğrenildi. Fransa çapında 65 bin güvenlik güçleri mensubu görevlendirilirken yine ülke çapında 75 bin kişinin Sarı Yelekler eylemine katıldığı bildirildi.
Fransa’nın diğer bölgeleri ise daha sakin değildi. Bazı bölgelerde büyük yangınlar çıkarıldığı, Puy-en-Velay’de Valiliğin ateşe verildiği ve Bordeaux’da patlama sebebiyle bir vatandaşın elini kaybettiği öğrenildi. Yüzlerce aracın ateşe verildiği, güvenlik güçleri ile eylemciler arasında şiddetli bir mücadelenin gerçekleştiği günün ardından geriye kalan görüntüler savaş alanını aratmadı. Çevik kuvvet tarafından şiddet gören ve yaralanan vatandaşların görüntüleri paylaşıldı, aralarında yaşlıların da olduğu eylemcilere polisin sert müdahalesi vatandaşların “diktatörlük” yorumu yapmasına sebep oldu. Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner “Ohal ilan etmek benim için tabu bir şey değil” açıklamasını yaparak Ohal ilan edilme ihtimali olduğunun sinyalini verdi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı