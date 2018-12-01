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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Paris'de binlerce polis konuşlandırıldı, şehir duman altında kaldı

- Paris'de binlerce polis konuşlandırıldı, şehir duman altında kaldı

eylemden görüntüler

( PARİS ) PARİS

Hafta Sonu Politika Metro İstasyonu Göz Yaşartıcı Gaz Hükümet 


- Fansız yetkililer, yakıt fiyatlarının ve vergilerin yükseltilmesi ile Cumhurbaşkanı Macron’un hükümetine protesto etmek için Şanzelize caddesine toplanan binlerce öfkeli halkı durdurabilmek binlerce polis görevlendirdi. Paris ulaşım departmanı, şiddetli protesto gösteri beklentisiyle 7 metro istasyonunu ulaşıma kapattı. Geçen hafta sonundan itibaren sarı yelekliler olarak isimlendirilen protestocu göstericilerinin şiddete yönelmesi, yolları bloke etmesiyle hükümet sert tedbirler alarak göstericileri dağıtmak için binlerce polis görevlendirdi. Bugün sarı yelekliler başkent Paris olmak üzere ülke genelinde gösterilerin devam etmesi çağrısında bulundu. Yüzlerce polis sabah saatlerinden itibaren Şanzelize sokağının başında mevzi aldı. Sokak girişlere kapandı. Polis kimlik ve bagaj kontrolleri yapmaya başladı.
Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Bazı göstericiler zorla Şanzelize sokağna gitmeye çalıştı. Önce yakıt fiyatlarındaki yükselişe tepki olarak otomobil sürücüleri tarafından başlatılan protesto gösterilerine ülkedeki hayat pahalılığından şikayet eden büyük bir kesim katılı. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris Polis Şefi ve diğer yetkilileri Şanzelize sokağına geldi. Fransız medyası gösterileri engellemek için 6 bin polisin görevlendirileceğini yazmıştı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner Polis’in Paris’in merkezinde, protestocuların tespit edilmesi için kameralar kurulacağını kuracağını söyledi.

İki haftadan daha uzun bir süre sarı ceketliler yolları kapattı, araba lastikleri yaktı, Cumhurbaşkanı Macron’un istifa etmesi için sloganlar attı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macaron Fransız yetkililerinin protestocuların ne istediklerini anladığını, ancak bu konudaki politikasını değiştirmeyeceğini söylemişti. Enerji kaynaklarını harcamayı artırmaya ve 2035 yılına kadar atom enerjisinin enerjideki payını yüzde 50 düşüreceğini belirtmişti.
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