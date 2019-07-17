Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Parçalı ay tutulması Van'dan da izlendi İzle

Parçalı ay tutulması Van'dan da izlendi İzle

Ayın tutulma öncesi

Ay Tutulması Gesi 

-Tutulmaya başlaması
-Tutulma anı
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Dünya, Güneş ile Ay arasında olduğu zaman Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesi sonucu meydana gelen Ay Tutalması Van’dan da izlendi. Türkiye’den de çıplak gözle görülebilen parçalı ay tutulması dün gerçekleşti. Çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile Van'da da ‘’Parçalı Ay Tutulması’’ tam görüldü.
Vatandaşların geç saatlere kadar uyumayarak, merakla bekledikleri Parçalı Ay Tutulmasını merakla izlediler. "Tutulma 21:34'te başladı 03.18'de bitti" Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulması görülürken, saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Türkiyeden Kanlı Ay Tutulması ManzaralarıTürkiyeden Kanlı Ay Tutulması Manzaraları
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı