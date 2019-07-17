Parçalı ay tutulması Van'dan da izlendi Haberi

-Tutulmaya başlaması

-Tutulma anı

-Diğer detaylar



( VAN ) VAN



- Dünya, Güneş ile Ay arasında olduğu zaman Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesi sonucu meydana gelen Ay Tutalması Van’dan da izlendi. Türkiye’den de çıplak gözle görülebilen parçalı ay tutulması dün gerçekleşti. Çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile Van'da da ‘’Parçalı Ay Tutulması’’ tam görüldü.

Vatandaşların geç saatlere kadar uyumayarak, merakla bekledikleri Parçalı Ay Tutulmasını merakla izlediler. "Tutulma 21:34'te başladı 03.18'de bitti" Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulması görülürken, saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son buldu.

