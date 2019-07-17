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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Parçalı Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu

'Parçalı Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu

ay tutulması

Ay Tutulması Gesi 

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( İSTANBUL -EK) "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu İSTANBUL

- Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul'da kartpostallık manzara oluşturdu. Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34 itibariyle gerçekleşmeye başladı.
Ay tutulmasının İstanbul'dan çekilen görüntüleri mest etti. Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzara oluşturdu. Tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor.
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