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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Parçalanmak üzere olan gemiye dev akaryakıt operasyonu

Parçalanmak üzere olan gemiye dev akaryakıt operasyonu

-Aliağa Emniyet Müdürlüğünden detaylar

Güzergah Damperli Kamyon Akalan Kaçak Akaryakıt Kamyon Şoförü 

--Söküm yapılan gemi fotoğrafı

( İZMİR )- Aliağa'daki operasyonda yaklaşık 194 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi İZMİR

- İzmir'in Aliağa ilçesinde, durdurulan bir damperli kamyonun kasasındaki seyyar tanktan 6 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, kamyonun ait olduğu gemi söküm tesislerindeki bir iş yerinde parçalanmak üzere bir gemide de arama yapan ekipler, 187 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği, gemi söküm tesislerinde faaliyet yürüten bir iş yerinden damperli bir kamyon yardımıyla kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, operasyonun düğmesine bastı. Söz konusu kamyon güzergahta durduruldu ve hemen aramalara başlandı. Kamyon kasasındaki seyyar tank içerisinde ise 6 bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Parçalanmak üzere olan gemiye operasyon: Tam 187 bin litre Öte yandan ekipler, baskının peşini bırakmadı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlara istinaden ekipler, gemi söküm tesislerindeki iş yerinde parçalanmak üzere olan gemiye baskın yaptı. Geminin kapağı açık olan su tankı haznesinde ise 187 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt yakalandı. Kamyon şoförü, müdür ve çalışanlar gözaltında Operasyonlarda, kamyon şoförü A.R.İ. (57) iş yerinin mesul müdürü A.Ö. (48) ile iş yeri çalışanları; F.S.(37) ve E.Ç. (42)isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan akaryakıtın piyasa değerinin 1 milyon 296 bin TL olduğu, gümrük kaçağı akaryakıtın yakalanması ile 726 bin TL civarında kamu zararının önüne geçildiği öğrenildi. İki operasyonla yaklaşık 194 bin litre kaçak akaryakıt yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.
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