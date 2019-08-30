- Paravan şirket kurup, araç sahiplerini dolandıran 2 şüpheli yakalandı

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( ELAZIĞ )- Elazığ polisinin yaptığı çalışmada paravan şirket kurup karşılıksız çek ve senet vererek 180 bin TL değerindeki 5 aracı dolandıran 2 şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi ELAZIĞ



- Elazığ'da araçlarını satmak isteyenleri paravan şirket kurup karşılıksız çek ve senetle dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Dolandırılan 5 araçtan 3'ü ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da karşılıksız çek ve senetle 180 bin TL değerinde 5 araç dolandırıldı. Araç sahiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 180 bin TL'lik 5 aracı dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin M.C. ve M.Y. olduğu belirlendi. Polis şüphelilerin paravan şirket kurup karşılıksız çek ve senetle dolandırıcılığı tespit etmesinin ardından operasyon yaptı. Operasyonda belirlenen 2 şüpheli yakalandı, dolandırılan 3 araç ise ele geçirildi. Ele geçen araçlar yediemine teslim edilirken, 2 şüpheli emniyetteki ifadesinini ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi. (MK-HİV-

