Paraşütte midye keyfi kamerada İzle

-Midyeyi turistlere atmaları



( İZMİR -ÖZEL) İZMİR



- İzmir Gümüldür'de üç kişi, paraşüt üzerinde midye dolma keyfi yaptı. Tepsi içerisine dizilmiş midyeleri 200 metre yükseklikte afiyetle yiyen Murat Yaman, Toprak Yaman ve İrem Alikoç, sahilde güneşlenen turistlere de yemeleri için midye attı. İzmir Gümüldür'de dalgıçlık yapan Murat Yaman, daha önce deniz altında midye yeme anlarını su altı kamerasıyla kaydetmişti. Yaman şimdi de, oğlu Toprak Yaman ve oğlunun arkadaşı İrem Alikoç ile birlikte paraşüt üzerinde midye yedi. Denizden 200 metre yükseğe çıkan grup tepside bulunan midyelere limon sıkıp yedi, sahilde güneşlenen turistlere "Midye dolma var" diyerek midye attı. Murat Yaman, Toprak Yaman ve İrem Alikoç, midye kabuklarını yanlarında bulundurdukları çöp poşetine atmayı da ihmal etmedi.

