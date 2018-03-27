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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Paraşütçü komandolar hünerlerini sergiledi (2) - KAYSERİ

Paraşütçü komandolar hünerlerini sergiledi (2) - KAYSERİ

- Komandoların uçaktan atlama detayı - Uçaklardan detay - Komandoların paraşütle inmeleriParaşütçü komandolar hünerlerini sergiledi - Terörle mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan ve Türkiye'de hava indirme kabiliyetine sahip Kayseri 1. Komando Tugayı'nın askerleri, gökyüzünde hünerlerini gösterdiKAYSERİ (AA) - Teröristlerin korkulu rüyası paraşütçü komandolar, hava indirme alanındaki yetenekleriyle göz dolduruyor.Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları içerisinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan ve bu yeteneğini Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden 1. Komando Tugayı Komutanlığı'nın paraşütçü komandolar eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.Terörle mücadelede yıllardır iç güvenlik operasyonlarından etkin şekilde görev alan komandolar, Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da teröristlerin korkulu rüyası oldu.Kara operasyonlarının yanı sıra havadaki kabiliyetleriyle de terörle mücadelenin "isimsiz kahramanları" olarak bilinen komandolar, askeri nakliye uçaklarından paraşütle atlayarak gökyüzünde hünerlerini sergiledi.Eğitim programı kapsamında, İncesu ilçesi yakınlarındaki Karasazlık bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta, C - 160 ve C - 130 tipi nakliye uçaklarıyla 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan 100 tam teçhizatlı paraşütçü komando, senaryo gereği düşman bölgesi seçilen bölgeye geldi.Karasazlık bölgesine paraşütle atlayan askerler yerde güvenli alana konuşlandıktan sonra aynı uçaklardan paraşüte bağlı mühimmat ve araç atıldı. Daha sonra mühimmat ve araçlar kullanıma hazır hale getirildi.
Düşman bölgesindeki köprülerin tahrip edildiği tatbikatın ilk bölümü, terörist unsurların imha edilmesiyle son buldu.

Terörle Mücadele Paraşütçü Komando Gökyüzü Teröristler Paraşütçü 

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