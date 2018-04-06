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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Paraşüt pilotlarından AA'ya gökyüzünde kutlama - MUĞLA Haberi

Paraşüt pilotlarından AA'ya gökyüzünde kutlama - MUĞLA Haberi

- Havadan pankartların görüntüsü - Yamaç paraşütlerinden detay - Yusuf Biçer'in açıklamasıParaşüt pilotlarından AA'ya gökyüzünde kutlama - Muğla 'da yamaç paraşütü pilotları, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümüne özel atlayış yaptıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotları, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde kutlama pankartı açtı.Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilot Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yusuf Biçer, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA için atlayış gerçekleştirdi. Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metre rakımdaki pistinden atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu Biçer, gökyüzünde "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankart açtı. Yamaç paraşütü pilotu Tolga Akdemir de AA logosuyla uçuş yaptı.Uçuştan önce pankartlarla, Çinli turistler de fotoğraf çektirdi.Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sesi olan, doğru habere herkesin anında ulaşmasını sağlayan AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü gökyüzünde kutlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Ajansın başarılarını takip ettiklerini aktaran Biçer, "Türk bayrağımız ile AA'nın logosunu gökyüzünde dalgalandırdık. Çinli misafirlerimiz de şahitlik etti. Nice 98 yıllara." dedi.

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