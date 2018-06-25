Paraşüt kazasında yaralanan turist askeri helikopterle kurtarıldı

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Fethiye’de yamaç paraşütü kazasında yaralanan turist, askeri helikopter tarafından kurtarıldı. Olay, Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yamaç paraşütü ile yüksek bir kesimden atlayan turist, belli bir süre sonra kontrolünü kaybederek dağlık bir alana düştü. Olayı fark eden vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler bir türlü yaralı turiste ulaşamayınca durum Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bildirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterle dağlık alanda mahsur kalan yaralı turist kurtarıldı.

