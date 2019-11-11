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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Parasızlıktan intihara kalkıştı, para saçtı İzle

Parasızlıktan intihara kalkıştı, para saçtı İzle

Şahsın 15. katta bulunması

Polis Polis Merkezi İnşaat İşçileri 

-Şahsın aşağı para atması
-Şahsın bir deste parayı aşağı atması
-Paraların havada uçması
-Olay yerinden genel ve detay görüntü

( ADANA -ÖZEL)- Adana'da bir kişi çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek bir inşaatın 15. katına çıkıp intihar etmek istedi, kendisini ikna etmek isteyenlere ise para atması dikkat çekti- Uzun uğraştan sonra ikna edilen şahıs polis merkezine götürüldü ADANA

- Adana'da bir kişi çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek bir inşaatın 15. katına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere para atması ise dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat işçileri çalıştıkları binanın 15. katına bir kişinin çıktığını ve intihar etmek istediği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler isminin M.H.A.Y. (52) olduğu öğrenilen şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek ölmek istediğini belirtti.
Polis ekipleri şahsı ikna etmek için büyük çaba harcadı. M.H.A.Y. kendisini ikna etmek isteyen ekiplere cebinden çıkardığı parayı atarak karşılık verdi. Bir süre şahıs cebindeki bütün paraları aşağı atarak ölmek istediğini söyledi.

Ancak polis ve Can-Kur ekipleri buna izin vermeyerek M.H.A.Y.'yi uzun uğraşlar sonrası ikna etti. M.H.A.Y. ikna edilip polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Şahsın ekonomik sıkıntıları olduğu, bu nedenle intihar etmek istediği öğrenildi.
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