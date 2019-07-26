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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardı İzle

Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardı İzle

Kafası yarılan adam

Polis Hastane Polis Merkezi Kaldırım Taşı Sağlık Ekipleri 

-Polis
-Yaralı adamın ambulansa binmesi
-Polisin olay yerinden gitmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Alacak verecek kavgası hastanede bitti İSTANBUL

- Pendik'te 3 kişinin kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tartıştıkları kişilerden birinin kafasını kaldırım taşıyla vurarak yardı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Olay Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Girne Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre alacaklı 3 kişi, kendilerine borcu olan baba ve oğlun yaşadığı evin önüne geldiler. Taraflar arasında burada tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle borçlulardan biri, yerden aldığı kaldırım taşıyla alacaklısının başına vurdu. Başından yaralanan şahıs kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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