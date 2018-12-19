Parasını bulan polislere sarılıp ağladı - KAHRAMANMARAŞ
- Zanlıların adliyeye sevk detayı - Hastaneden sağlık raporu alınması - Polisleri yaşlı adamın evine gitmesi - Gaspedilen paranın vatandaşa teslimi - Yaşlı adamın paralarını sayması - Ağlaması ve polislere sarılması Kahramanmaraş 'ta, el ve ayaklarını bağladıkları yaşlı adamın kasasındaki paraları çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli kaçtıkları Şanlıurfa'da yakalandı - Parası bulunup teslim edilen Ökkeş Nane, polislere sarılarak gözyaşı döktüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta, evinde koli bandıyla etkisiz hale getirilip parası gasbedilen yaşlı adam, kısa sürede zanlıları yakalayıp, parasını kendisine teslim eden polislere sarılıp, ağladı.Merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında yaşayan emekli Ökkeş Nane'nin (76), kiraya vermeyi düşündüğü evini gezen bir kadın, evi tutmayacağını belirterek ayrıldı.Bir süre sonra eve gelen 2 erkek şüpheli, Nane'nin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp, cebinden aldıkları anahtarla açtıkları kasadan paraları çalıp kaçtı.Olayın ardından Ökkeş Nane'nin bildirmesi üzerine eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler yaptıkları inceleme sonucunda olaya karışan 1'i kadın 3 şüphelinin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine kaçtıklarını tespit etti.Zanlılar burada düzenlenen operasyonla yakalanırken, adreslerinde yapılan aramada gasp sonucu alındığı tespit edilen 27 bin 500 lira ele geçirildi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılardan ikisinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.Çeşitli suç kayıtları da bulunan Perişan K. (41), Mehmet B. (36) ve Habeş Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Parası teslim edilince ağladıBu arada, polis ekipleri Nane'nin parasını evine giderek teslim etti.Duygusal anların yaşandığı teslimatta Ökkeş Nane, polislere sarılıp bir süre ağladı.Şüphelilere tepki gösteren Nane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa sürede bulunan parasının sevincini yaşadığını söyledi.
Sık sık polislere sarılan Nane, "Allah polisimize zeval vermesin. Devletimize zeval vermesin. Hepsini Allah esirgesin. Allah onları yormasın. Allah hepsini kazadan beladan esirgesin." dedi.