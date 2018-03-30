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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Parasını alamadığını iddia eden işçi çalıştığı inşaatının çatısında intihar girişiminde bulundu Haberi

Parasını alamadığını iddia eden işçi çalıştığı inşaatının çatısında intihar girişiminde bulundu Haberi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMANI

Polis İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-İNTİHAR ETMEK İSTEYEN İŞÇİNİN ÇATIDAN GÖRÜNTÜLERİ
-İŞÇİNİN HAKARET DOLU KONUŞMALARI
-İŞÇİNİN SİGARA YAKMASI RAHATLAMASI
-POLİS EKİPLERİNİN İKNA ÇALIŞMASI
-İŞÇİNİN ÇATIDAN İNMESİ VE POLİS EKİPLERİ GÖZ ALTINA ALMASI
-DETAY

( DÜZCE ) DÜZCE

- Akçakoca kapalı spor salonu inşaatında çalışan işçi parasını alamadığı gerekçesi ile inşaatın çatısına çıkan işçi polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. Olay, kapalı spor salonunun inşaatında 11.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta çalışan Hikmet U. isimli işçi parasını alamadığı gerekçesi ile inşaatın çatısına çıktı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Firma yetkilileri de haberi alır almaz olay yerine geldi. Uzun süren ikna çalışmaları sırasında 6 bin 500 TL alacağı olduğunu ifade eden Hikmet U., firma sahiplerine hakaretler yağdırarak, gazetecilerin görüntü almalarını istemedi. Polis ekiplerinin yoğun çabaları sonrasında ikna olan Hikmet U. daha sonra çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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