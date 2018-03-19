Paramotorla gökyüzünde dev Türk bayrağıyla çifte zafer kutlaması

-Organizeyi gerçekleştiren pilotla röp.

-Pilot Muhammet Mustafa aydın ile röp

-Pilot Levent Şen ile röp.

-Paramotorla Konya semalarında açılan Türk bayrağı gösterisi



( KONYA ) KONYA



- Konya’da paramotorla gökyüzünde açılan dev Türk bayrağıyla hem Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü hem de Türk Ordusu’nun aynı günde Afrin’de kontrolü sağlaması kutlandı. Konya’da, Takkeli Dağ’ın yamaçlarında yerden havalanan bir paramotor tarafından gökyüzünde özel dikim olan 60 metrekare ebatındaki dev Türk bayrağı açılarak dalgalandırıldı. Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü kapsamında Konya semalarında gerçekleştirilen gösteri, Türk Ordusu’nun aynı günde Afrin’de kontrolü sağlamasıyla birlikte çifte zafer kutlamasına dönüştürüldü. Paramotoruyla yerden havalanan pilot Muhammet Mustafa Aydın, açtığı dev Türk bayrağıyla Konya semalarında yaklaşık 10 dakika boyunca kalarak izleyenlere görselliğiyle de unutulmaz anlar yaşattı. Paramotor pilotu ve eğitmen Muhammet Mustafa Aydın, hava şartlarının uygun olmamasına rağmen özel bir gün olduğu için böyle bir etkinliği düzenleyerek paramotorla Türkiye’nin en büyük Türk bayrağını gökyüzünde açarak Konya semalarında dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Aydın, “Paramotorla açılan en büyük Türk bayrağı olarak bu uçuşun kayıtlara geçtiğini düşünüyoruz. Güzel ve anlamlı bir gündü, herkes duygulandı. Hem Çanakkale zaferini, hem de aynı güne denk gelen şanlı Türk ordumuzun Afrin’deki kontrolü sağlamasının destanıyla birlikte çifte zaferi aynı gün yaşamış olduk. Bu anlamda, şehitlerimizi de buradan saygıyla anıyoruz” dedi.

Paramotor pilotu ve eğiticisi Levent Şen ise, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Afrin’de şanlı Türk Ordusu’nun kontrolü ele geçirmesiyle beraber Türkiye’de paramotorla açılan en büyük Türk bayrağını Muhammet Mustafa Aydın'ın açtığını ifade etti.



