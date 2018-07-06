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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Paraları yola saçarak kaçtı - ÇANAKKALE Haberi

Paraları yola saçarak kaçtı - ÇANAKKALE Haberi

- Hırsızın paraları saçarak kaçmasına dair güvenlik kamerası görüntüleri Çanakkale 'de hırsızlıkÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde, motosiklet ve motorlu kesim aletleri satan bir şirketten bir miktar para çalan hırsız, yaşanan kovalamacanın ardından kaçmayı başardı.Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki motosiklet ve motorlu kesim aletleri satan dükkanın kasasındaki bin 500 lirayı çalışanların yan dükkana geçmesini fırsat bilerek çalan engelli hırsız, durumun fark edilmesi üzerine koşmaya başladı.
Bunun üzerine hırsızın peşinden koşan şirket sahibi ve çalışanların kovalamacasına, çevredeki esnaflar da katıldı.
Engelli olması sebebiyle hızlı koşamayan hırsız, yakalanacağını anlayınca elindeki paraların bir kısmını ve koltuk değneğini attı.Peşinden gelenlerin hırsızı kovalamayı bırakarak saçılan paraları paraları toplamaya başlaması üzerine hırsız, ara sokaklara dalarak yakalanmaktan kurtuldu.Daha sonra otostop çekerek ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Türkmenli köyüne giden hırsız, Ezine'ye gitmek için otostopa devam etti.Bu esnada bir iş için kamyonetle Bayramiç'ten Ezine'ye seyreden şirket çalışanlarından 3 kişi, otostop yapan kişinin şirketi soyan hırsız olduğunu anladı.Durumu belli etmeden hırsızı araca alan şirket çalışanları, Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi.Polis ekipleri, Ezine girişindeki araç muayene istasyonu önünde kamyoneti karşıladı.Buradaki ekipleri fark eden hırsız, kamyonetten iner inmez yakındaki mısır tarlasına kaçarak izini kaybettirdi.Hırsızın şirketten yaklaşık 800 lira çaldığı bildirildi.

Akalan Güvenlik Kamerası Mısır Hırsız Mısır Tarlası 

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