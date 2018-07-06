Paraları saçan koltuk değnekli hırsız, önce şirket çalışanlarının, sonra da polisin elinden kurtuldu... Hırsızın kaçtığı anlar kamerada



- Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bir şirketten çaldığı paralarla kaçan engelli hırsız, yakalanacağını anlayınca elindeki paraların bir kısmını ve koltuk değneğini atarak, kendini kovalayanların elinden kurtuldu. Ezine'ye kadar otostopla giden hırsız, burada polis ekiplerinin de elinden kaçmayı başardı. Bayramiç Camikebir Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde motosiklet ve motorlu kesim aletleri satışı yapan bir şirketin kasasında bulunan bin 500 TL'yi çalışanların yan tarafa geçmesini fırsat bilerek çalan engelli hırsız, durumun fark edilmesi üzerine kaçmaya başladı.

Hırsızlığın fark edilmesi üzerine şirket sahibi ve çalışanlar zanlının peşine düştü. Kovalamacaya, çevre esnaf da katılınca ilginç görüntüler oluştu. Engelli olması sebebiyle hızlı koşamayan hırsız, yakalanacağını anlayınca elindeki paraların bir kısmını ve koltuk değneğini attı. Peşinden gelenler paraların saçıldığını görünce kovalamayı bırakarak paraları toplamaya başladı.

Bunun üzerine hırsız, ara sokaklara dalarak yakalanmaktan kurtuldu. Hırsız daha sonra otostop çekerek ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Türkmenli Köyü'ne kadar gitmeyi başardı. Ezine'ye gitmek isteyen hırsız otostopa devam etti. Soyulan şirketin çalışanlarından 3 kişi ise bu esnada bir iş için kamyonetle Bayramiç'ten Ezine'ye gitmek için yola çıktı. Şirket aracına otostop çekti Türkmenli köyü yakınlarında otostop yapan kişinin şirketi soyan hırsız olduğunu anlayan çalışanlar, şirket sahibine gördükleri kişinin eşkalini sorarak onay aldı. Bu arada yol kenarında duran kamyonete yaklaşan hırsız, şirket çalışanlarından kendisini Ezine'ye götürmesi ricasında bulundu. Durumu hırsıza belli etmeyen çalışanlar, hırsızı araca aldı ve Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Polis ekipleri, Ezine girişindeki araç muayene istasyonu önünde kamyoneti beklemeye başladı.

Şirket çalışanları, kamyoneti, muayene istasyonu önündeki polis aracı yanında durdurdu. Polis, hırsızın yakalamak için harekete geçti ancak durumu fark eden hırsız kamyonetten indiği gibi mısır tarlasına doğru kaçtı. Hırsız, polis ekipleri ve şirket çalışanlarının şaşkın bakışları arasında mısır tarlası içinde izini kaybettirdi. Hırsızın şirketten yaklaşık 800 TL civarında parayı almayı başardığı öğrenildi.

