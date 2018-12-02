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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Paraguay'da çalışan gurbetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı - ASUNCION

Paraguay'da çalışan gurbetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı - ASUNCION

- Karşılama töreninden detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Türk işçilerden detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Türk işçilerden Mehmet Uzunal'la röportajCumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay 'da - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından Lopez Sarayı'nda resmi törenle karşılandıASUNCION (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay 'da Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından resmi törenle karşılandı.Başkent Asuncion'daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı'na makam aracıyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan saray kapısında Benitez ve eşi Silvana Lopez Moerira Bo tarafından karşılandı.Bu sırada Paraguay 'da çalışan ve sarayın karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı görmek için bekleyen Türk vatandaşları, yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını sallayarak, Türkiye ve Erdoğan lehine sloganlar attı.Lopez Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen ve iki ülke milli marşlarının çalındığı resmi törenin ardından, Erdoğan ve Benitez baş başa görüşmeye geçti.

Resmi Tören Makam Aracı Hükümet 

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