Paraguay Büyükelçisi Ankara İtfaiyesi’nde



- Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Ankara İtfaiyesi’nin faaliyetleri ve teşkilat yapısı hakkında Büyükelçi Peralta’ya ayrıntılı bilgi verdi. Büyükelçi, simülasyon koltuğuna oturdu Paraguay Büyükelçisi Peralta’ya Ankara İtfaiyesi’ni gezdiren Kurumlu, “İtfaiye Teşkilatı, din, dil, ırk gibi hiçbir farklılığı içinde barındırmayan mesleklerden biridir” dedi.

Mesleğin evrensel yanı olduğunu vurgulayan Kurumlu, dünyadaki tüm itfaiyecilerin arkadaş olduğunu söyledi.



Ankara İtfaiyesi Labirent Merkezi ve İtfaiye Araç Simülasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunan konuk Büyükelçi, Simülasyon koltuğuna oturarak, itfaiye aracı da kullandı. Dünyaya örnek İtfaiye Ankara İtfaiyesi’nde bulunan araç ve ekipmanları yakından inceleyen Paraguay Büyükelçisi Peralta, K9 Arama-kurtarma köpeklerinin gösterisini de ilgiyle izledi. Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Büyükelçi Ceferino Adrian Valdez Peralta’ya üzerinde büyükelçi'nin isminin yazılı olduğu itfaiyeci kaskı hediye etti.

