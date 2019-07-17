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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Para, ziynet eşyası, tablet, telefon.. Yüzlercesini unuttuk

Para, ziynet eşyası, tablet, telefon.. Yüzlercesini unuttuk

- Zabıta Müdürlüğü tabela

Kayıp Eşya Ziynet Eşyası Tablet Bilgisayar Cep Telefonu Açık Artırma 

-- Unutulan eşyalardan detaylar
-- Kimlikler, cep telefonları kağıtlara sarılı şekilde muhafaza ediliyor
-- Anahtarlar, cüzdanlar, tablet bilgisayar
-- Zabıta Müdürü Serhat Ekinci'nin açıklaması

( BALIKESİR - ÖZEL)- Yüzlerce eşya sahibini bekliyor- 10 yıl içinde alan olmazsa açık artırma ile satılabilecek BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşların unuttuğu yüzlerce kişisel eşya Belediye Zabıta Müdürlüğü'nde sahiplerini bekliyor. Bandırma'da vatandaşların şehir genelinde düşürdüğü ya da unuttuğu eşyalar bulunduktan sonra zabıta ekiplerine teslim ediliyor. Aralarında yüzlerce kimlik, ehliyet, ev, işyeri ya da otomobil anahtarı, cep telefonu, cüzdan, tablet gibi ürünlerin bulunduğu kişisel eşyalar sahiplerinin geri almasını bekliyor. Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, buluntu eşyaların bazılarını üzerlerinde yazan isimlere sosyal medya hesaplarından ulaşarak sahiplerini bulmaya çalıştıklarını ancak cep telefonu, tablet gibi eşyaların şarjları bittiği ve kapalı konumda oldukları için ancak sahiplerinin kendilerine başvurmaları ve eşyanın kendilerine ait olduğunu kanıtlamaları halinde verebildiklerini ifade ediyor. Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürü Serhat Ekinci, "Şehrimizin çeşitli noktalarında unutulan, kaybolan ve tarafımıza iletilen kayıp eşya büromuzdaki malzemeler sahiplerini bekliyor. Bunlar arasında 60'a yakın her modelde cep telefonu, tablet bilgisayar, 100' yakın kimlik, ehliyet, cüzdanlar, anahtarlar, ziynet eşyaları ve paralar bulunuyor. Paralar ve ziynet eşyalar prosedür gereği sahibi çıkmazsa 5 yıl sonra kamuya aktarılıyor. Diğer telefon, tablet gibi malzemeler ise sahipleri bulunamazsa gerekli izinler alındığı takdirde açık artırma ile satışı yapılır" dedi.

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