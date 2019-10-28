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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Para sayan şahsın elinden bin lirayı çalan hırsız yakalandı

Para sayan şahsın elinden bin lirayı çalan hırsız yakalandı

Gözaltına alınan Bekir Güzel'in polisin arasında yürümesi

Polis Kapkaç Akalan Hırsız 

-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir kişinin ATM'den çektiği bin lirayı sayarken kapkaç yöntemiyle alıp kaçan şahıs yakalandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Site Camisi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki B.G., ATM'den çektiği bin lira parayı sayan F.D.'nin (35) elinden parayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Yakalanan B.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan B.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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