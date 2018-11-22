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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Para nakil aracını gasp girişimi - KOCAELİ

Para nakil aracını gasp girişimi - KOCAELİ

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi Kocaeli 'de para nakil aracını gasp girişimi - Olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesindeki bir lojistik firmasına ait para nakil aracını gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, 12 Ekim'de işçilerin 250 bin lira tutarındaki maaşını taşıyan lojistik firmasına ait para nakil aracı, D - 100 kara yolu Yeni Yalı Mahallesi'nde 6 kişi tarafından bir otomobil ve motosikletle durduruldu.Şüphelilerin silahla camını kırması üzerine sürücü A.G, araçla olay yerinden kaçarak Körfez Adliyesi'ne gitti.Yapılan şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki MOBESE ve PTS kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda olayda kullanılan motosiklet ve aracın plakasını tespit eden ekipler, zanlıları yakalamak için harekete geçti.İstanbul ve Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda, olaya karıştıkları belirlenen S.B. (26), F.S (25), A.G (25), E.Ö (31) gözaltına alındı.Olaya karıştığı belirlenen M.K'nin (29) ise daha önce işlediği çeşitli suçlardan dolayı hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İstanbul'da yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı öğrenildi.Bu arada, şüphelilerden S.B'nin söz konusu lojistik firmasında saha ve sevkiyat sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi.İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.Olaya karıştığı öne sürülen motosikletli şüpheli H.S'nin (32) yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Lojistik Firması Akalan Para Nakil Aracı Hapis Cezası Harekete Geç 

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