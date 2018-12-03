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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Para nakil aracı kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - MANİSA

Para nakil aracı kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - MANİSA

- Kaza yerinden detay - Kaza yapan araçlardan detaylarPara nakil aracı kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'da para nakil aracının kamyonete çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sarıgöl yönünden Alaşehir istikametine giden Mustafa Y. yönetimindeki 34 ZN 2716 plakalı para nakil aracı, aynı şeritte seyreden İbrahim Ş'nin kullandığı 45 ZN 360 plakalı kamyonete arkadan çarptı.Sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada yaralanan sürücü İbrahim Ş, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu arada, yara almadan kurtulan para nakil aracındaki güvenlik görevlisi, yeni nakil aracı gelene kadar kaza yapan aracın yanından ayrılmadı.

Güvenlik Görevlisi Para Nakil Aracı 

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