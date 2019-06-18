Para kasalarına kaçak sigara sevkiyatı polis ekiplerine takıldı Haberi

-Aracın drone ile takibi

-Zanlıların üst araması

-Araçta dedöktör köpek ile yapılan arama

-Para kasalarının kırılması

-Kaçak sigaralar

-Sigaraların sergilenmesi



( MARDİN )- Mardin’de 8 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi MARDİN



- Mardin’de düzenlenen operasyonlarda para kasalarının iç kısımlarına zulalanmış halde 8 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Mardin KOM Şube Müdürlüğümü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 16 Haziran 2019 günü saat 04.00 sıralarında Nusaybin ilçesi girişi uygulama noktasında durdurulan pikapta arama yapıldı. Hassas burunlu köpek yardımı ile yapılan aramada 4 adet boş para kasaları içerisinde oluşturan bölmelere gizlenmiş vaziyette muhtelif markalarda toplam 8 bin 930 paket gümrük kaçağı sigara bulunarak el konuldu. Konu ile ilgili sürücü A.Y. ve yanında bulunan R.K. gözaltına alındı. (YRT-

