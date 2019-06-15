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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Para karşılığında iş adamına silahlı saldırı...O anlar kamerada İzle

Para karşılığında iş adamına silahlı saldırı...O anlar kamerada İzle

Emniyet Müdürlüğü tabelasından görüntü

Hastane Akalan Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Saldırı 

-Şüphelilerin iş adamına silahlı saldırıda bulunmasının güvenlik kamerası görüntüsü
-Şahısların emniyetten çıkarılması
-Araçlara bindirilmesi
-Emniyetten çıkarılıp, adliyeye götürülmesi

( MERSİN )- Mersin’de bir iş adamına para karşılığında silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı- Şahısların iş adamını bir süre izlediği ve motosikletle olayı gerçekleştirdikleri kameralara yansıdı MERSİN

- Mersin’de bir iş adamına para karşılığında silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenirken, şahısların iş adamını bir süredir izledikleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 30 Haziran tarihinde Mersin’in merkez Mezitli ilçesine bağı İsmet İnönü Bulvarı üzerinde iş adamı S.S.’ye (59) yönelik motosikletli, plakaları bulunmayan ve kaskları takılı 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda S.S. ve H.B. isimli vatandaşlar ayaklarından vurularak, yaralandı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki tüm kameraları inceleyen ekipler, ifadeler ışığında da çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde S.S. isimli şahsın birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Ş.H.’nin eski erkek arkadaşı tarafından azmettirilen M.B.’nin para karşılığında şüpheliler A.T. ve A.E.’ye olayı yaptırdığı tespit edildi. Ardından şahısların yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, M.B, A.T. ve A.E.’yi yakalarken, olayda kullanılan 1 ruhsatsız tabanca ile motosikleti de ele geçirildi. Şüphelilerden A.E.’nin yapılan GBT sorgusunda Erdemli ilçesi ilamat masasınca görevli memura mukavemet suçundan arandığı da tespit edildi. Emniyete getirilen şüpheliler ifadelerinde, para karşılığında olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı Öte yandan, olay anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre kaldırımda yanındakilerle arabasına doğru yürüyen iş adamı, bir süre sohbet ediyor. Sohbetin ardından arabasına binmek için yönelen iş adamına, kasklı ve motosikletli 2 kişi, seyir halindeyken silahlı saldırıda bulunuyor. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, iş adamı ve yanındaki ayağından yaralanıyor. Yaralılar hemen iş adamının arabasıyla, hastaneye götürülüyor.
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