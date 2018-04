Para hükmünün olmadığı pazarda takas usulü alışveriş yapılıyor

-Alışverişlerden detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Para piyasasına kafa tutan pazar- Tepebaşı Genlik Merkezleri çalışanı Ezgi Gedik:- “Günümüz tüketim toplumuna eleştirel bir bakış sunmaya çalışıyoruz”- “Kuponlarımızla bir başkasının bıraktığı eşyaları alabiliyorsunuz”- “Ekonomik sistemi bir duvar gibi düşünürsek bizim yapmaya çalıştığımız şey o çatlaklardan içeriye sızabilmek”- Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç:- “Gençlik merkezlerimiz o kadar güzel şeyler yapıyorlar ben bile hayran kalıyorum” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de Tepebaşı Gençlik Merkezleri tarafından yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçirilen ‘Takas Pazar’ında’ paranın geçerliliği yok. Kurulan pazarda, insanlar getirdiği ikinci el eşyalarını kullanarak alışverişlerini yapıyor. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirilen ‘Üstünüze Afiyet İkinci El Eşya Takas Pazarı’nda’ paranın hükmü yok. Takas pazarında vatandaşlar, eşyalarını kupon karşılığı takas edip yine bu kuponlarla başka ürünler alabiliyor. Tüketim çılgınlığına dikkat çekilen etkinlik ile katılımcılar, paranın geçmediği pazarda eşyalarını takas usulüyle değiştiriyor. Kıyafetten yemeğe, kitaptan kırtasiyeye birçok ürün aralığı bulunan Takas Pazarı özellikle öğrencilerin uğrak mekanı haline geldi. “Günümüz tüketim toplumuna eleştirel bir bakış sunmaya çalışıyoruz” Takas Pazarı hakkında bilgi veren Tepabaşı Belediyesi Gençlik Merkezi çalışanı Ezgi Gedik, 10’uncu büyük etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yaklaşık 3 sene önce başlattığımız ‘Üstünüze Afiyet’ diye bir projemiz vardı. Şu an o projenin 10’uncu büyük etkinliğini düzenliyoruz. Bu proje kapsamında günümüz tüketim toplumuna eleştirel bir bakış sunmaya çalışıyoruz. Çünkü tüketim, bu sistem içerisinde tabir-i caizse sorumsuzca yapılıyor. Aslında tükettiğimiz her şeyin bir doğal kaynaktan elde edildiğini unutuyoruz. Projemizin çevreci bir yaklaşımı var” ifadelerini kullandı. “Kuponlarımızla bir başkasının bıraktığı eşyaları alabiliyorsunuz” Gedik, Takas Pazarı’nda yapılan alışverişlerin ikinci el eşyalar vasıtasıyla yapıldığına da değinerek, “İhtiyaçlarımızın gerçekten gerekli olup olmadığını sorgularken bir yandan da bunları takas yoluyla rahatça karşılayabileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. Her etkinliğimizde kullanmadığımız ancak kullanabilir durumdaki eşyaları getirip bunun karşılığında aldığınız geri dönüştürülmüş kağıtlardan elde edilen kuponlarımızla bir başkasının bıraktığı eşyaları alabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Ekonomik sistemi bir duvar gibi düşünürsek bizim yapmaya çalıştığımız şey o çatlaklardan içeriye sızabilmek” Ayrıca Tepebaşı Gençlik Merkezi Gedik, “Takas pazarında getirdiğiniz eşyanın maddi bir değeri yok çünkü o yalnızca bir eşya. Bu pazarda eşyaya ancak eşya muamelesi yapılıyor. İçinde yaşadığımız ekonomik sistemi bir duvar gibi düşünürsek ve her duvarın çatlakları olduğunu düşünürsek; bizim yapmaya çalıştığımız şey o çatlaklardan içeriye sızabilmek. Başka bir dünyanın, başka bir paylaşımın mümkün olduğunu gösterebilmek, en önemlisi de birazcık sorgulamamız lazım sanıyorum. Sadece şikayet ederek değil, birazcık düşünüp sorgulayıp akabinde harekete geçmek gerekiyor. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorsak, bu değişimi bizim dışımızda hiç kimsenin sağlayamayacağını bilmemiz gerekiyor” diye belirtti.

“Gençlik merkezlerimiz o kadar güzel şeyler yapıyorlar ben bile hayran kalıyorum” Pazar alanına gelen Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç ise, “Gençlik merkezlerimiz gerçekten çok yenilikçi ve o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki ben bile hayran kalıyorum. Bugün burada hem tohum takası hem ikinci el kıyafetlerin değerlendirilmesi ve pazar artıklarından kompost bir takım çevreci ekolojik yemekler yapılıyor. Bunlar pek bilinen görünen şeyler değil. Gençlerimiz bunları çok güzel organize ediyorlar ve hayata katıyorlar. Hepsini tek tek can-ı gönülden kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe güvenmesinin ne kadar doğru olduğunu burada bir kez daha görebiliyoruz. Ben de gençliğimize çok güveniyorum” dedi.