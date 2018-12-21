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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Para gibi gösterdiği gazete parçalarıyla altın çaldı - KAYSERİ

Para gibi gösterdiği gazete parçalarıyla altın çaldı - KAYSERİ

- Olay yerinden görüntüler - Zanlının kuyumcu içerisinde gözaltına alınması - Zanlının kuyumcudan çıkartılırken esnafın tepki göstermesiPara gibi gösterdiği gazete parçalarıyla altın çaldı - Kayseri 'de kuyumcudan hırsızlık yapan üniversite öğrencisi şüpheli, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de para gibi gösterdiği zarfın içindeki gazete parçalarıyla kuyumcudan 40 bin liralık altın çalan üniversite öğrencisi zanlı gözaltına alındı.Üniversite öğrencisi H.Ş. (20) Melikgazi ilçesi Nazmi Toker Caddesi'ndeki Gazioğlu Çarşısı'nda bulunan Duran Cengiz'e (55) ait kuyumcuya girerek, bilezik almak istediğini söyledi.

H.Ş, 40 bin liralık bilezik karşılığında içinde para olduğunu ileri sürdüğü zarfı Cengiz'e uzattı.Cengiz'in, zarftaki gazete parçalarını gördüğünü anlayan H.Ş, elindeki altınla kaçmak isterken, durumu fark eden çevredeki esnaf tarafından yakalandı.Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Ş'ye tepki gösterenleri sakinleştirdi.Şüpheli, emniyete götürüldü.

Polis Akalan Hırsız Polis Ekipleri Üniversite Öğrencisi 

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