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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Para dolu çantayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi - NEVŞEHİR

Para dolu çantayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi - NEVŞEHİR

- Para dolu çantayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi - Çiçek ve plaket takdimi - Ömer Baylar'ın konuşması - Atilla Özmel'in konuşması - İçinde para olan çantayı sahibine teslim edilen işçi Semih Çevirme'nin konuşmasıPara dolu çantayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildiNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de, yolda bulduğu içinde para olan çantayı sahibine teslim edilen işçiye ödül verildi.
Karayolları Nevşehir 67. Şube Şefliği'ni ziyaret eden Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar ve Yol - İş Kayseri Şube Başkanı Atilla Özmel, içinde 11 bin 490 avro ve 2 bin 100 lira olan çantayı sahibine teslim eden işçi Semih Çevirme'ye teşekkür plaketi verdi.Baylar, yaptığı açıklamada, farkındalık yaratan davranışın ödüllendirilmesi için hareket ettiklerini söyledi.

Sergilenen tutumun herkese örnek olması gerektiğini belirten Baylar, "Rabbim emeğinizi daim etsin. Bu konuda gösterdiğiniz davranıştan dolayı şahsım, bölge müdürüm Ahmet Turan Gülhaş ve milletim adına size teşekkür ediyorum." dedi.
Yol - İş Kayseri Şube Başkanı Atila Özmel ise unutturulmaya çalışılan değerleri tekrar kendilerine hatırlattığı için Çevirme'ye teşekkür etti.Semih Çevirme ise "Ben insanlık görevimi yaptım. Böyle yetiştirildim, böyle de kalacağım." diye konuştu.
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından, Nevşehir - Kırşehir bağlantı yolunda 22 Temmuz'da yapılan çalışma sırasında 23 yaşındaki işçi Semih Çevirme, yol kenarında bulduğu çantayı jandarma ekiplerine teslim etmişti.Çantanın Cengiz Şahin ile oğlu Oğuzhan'a ait olduğu belirlenmiş, jandarma tarafından paraları teslim edilen baba ve oğlu, Çevirme ile beraberinde çalışan 3 arkadaşına 100'er avro ve 200'er lira vermişti.

Avro Jandarma Farkındalık Uttu 

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